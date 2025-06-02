Yüksekova'da Tır Yangını Korkuttu

Yüksekova'da Tır Yangını Korkuttu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çinko madeni yüklü bir tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, tırın çekicisinde çıkan yangın söndürüldü.

Cemal Arslan idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen çinko madeni yüklü tırın, İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Aracı kenara çekerek yangına müdahale etmeye çalışan Arslan'ın ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Arslan, seyir halindeyken aracın motor kısmının alev aldığını belirterek, "Aracı hemen durdurarak müdahalede bulundum ancak yetersiz kaldım. Sağ olsun ekipler geldi ve yangını söndürdü." dedi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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