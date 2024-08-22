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Yüksekova'da tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerini kazanan öğrencilere moral yemeği

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerini kazanan 25 öğrenciye moral yemeği verildi. Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen yetkililer, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Yüksekova'da tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerini kazanan öğrencilere moral yemeği

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerini kazanan 25 öğrenciye moral yemeği verildi.

Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerini kazanan öğrencilere moral yemeği verildi. İlçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan bir mekanda verilen yemeğe katılan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Yemekten sonra bir açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, "İlçemizden tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerini kazanan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hem onları tebrik ettik hem de onlarla tanışmak için bir araya geldik. Hayatları boyunca kendilerine mutluluklar diliyoruz. Milletimize çok güzel hizmetler yapacaklarına inanıyoruz. İnşallah hepsi tek tek güzel yerlere gelirler. Yüksekova'mıza değer katmaya, milletimize değer katmaya devam ederler. Hepsinin başarıları için alınlarından öpüyorum. Ayrıca ilçemizde 423 kardeşimiz, bu sene farklı üniversitelerin farklı bölümlerine yerleşmiştir. Onları da tek tek tebrik ediyorum. Hepsinin geleceğe umutla bakmalarını istiyorum. Bizde elimizde geldikçe hepsine destek vereceğiz. Şimdiden hepsine başarılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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