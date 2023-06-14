Yüksekova'da Ticari Taksiler Çarpıştı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki ticari taksi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Soruşturma başlatıldı.
Yüksekova'da ticari taksiler çarpıştı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki taksinin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.D. idaresindeki 30 T 1024 plakalı taksi ile İ.T. yönetimindeki 30 T 1020 plakalı taksi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla bölgeden kardırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.