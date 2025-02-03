Yüksekova'da Ticari Araç ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yüksekova-Hakkari kara yolundaki çöplük mevkisinde 46 LV 286 plakalı hafif ticari araç ile 07 L 4698 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel