Yüksekova'da Tekerlekli Kayak İl Birinciliği Yarışması Düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayak il birinciliği yarışması düzenlendi.

Yürekli köyü yolunda yapılan yarışmaya 40 sporcu katıldı.

5 kilometrelik parkurda yarışan sporcular, il birinciliğini elde etmek için ter döktü.

Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Halil Kurşun, yaptığı açıklamada 2023- 2024 faaliyet programında yer alan yarışmayı Yüksekova'da düzenlediklerini söyledi.

Kurşun, "Burada dereceye giren sporcularımız Anadolu Yıldızları Yarışı için Hakkari'yi temsilen Ardahan'a gidecekler. Ardahan'da düzenlenecek yarıştan sonra Türkiye şampiyonasına katılacaklar. Sporcularımız bu yarışta 5 kilometre tekerlekli kayakla etabı bitirecekler." dedi.