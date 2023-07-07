Yüksekova'da tarım araçları kullanılamıyor, ot biçimi tırpanla yapılıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, tarım araçlarının giremediği engebeli arazilerde, ot biçimi eski usul tırpanla yapılıyor. Bölgenin önemli tarım merkezlerinden olan Yüksekova'da geçimini hayvancılık yaparak sağlayan çiftçilerin yoğun mesaisi başladı. Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aştığı ilçede çiftçilik yaparak geçimini sağlayanlar, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için yoğun bir şekilde ot biçimi yapıyor. Ancak ot biçimi, tarım iş makinalarının dağlık ve engebeli arazilere girememesi nedeniyle eski usül tırpan çekilerek yapılıyor. Yoğun güneş altında akşam saatlerine kadar çalışanlara günlük 700 TL de yevmiye veriliyor. Çalışanlarla birlikte zorlu şartlarda tırpan çeken Nahit Şener, 250 koyunum var. Bu koyunlar için yaklaşık 7 bin ot bağı biçmem lazım. Bir hafta boyunca zorlu arazilerde tırpan çekerek biçtiğimiz otları kış ayları için istifleyeceğiz.