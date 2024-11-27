Yüksekova'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 163 Sikke Ele Geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Bizans dönemine ait 163 sikke ve metal obje ele geçirildi. N.A. gözaltına alındı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Bizans dönemine ait 163 sikke ve metal obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "tarihi eser kaçakçılığı" suçunun önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, ilçede ikamet eden N.A'nın evinde tarihi eser olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada Bizans dönemine ait 163 sikke ve metal obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.A. hakkında adli işlem başlatıldı.