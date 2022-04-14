Yüksekova'da sürü halinde 'bayağı aynak' kuşları görüntülendi - Haberler

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Yüksekova'da sürü halinde 'bayağı aynak' kuşları görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
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Yüksekova'da sürü halinde 'bayağı aynak' kuşları görüntülendi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine göç yoluyla gelen 'bayağı aynak' kuşları sürü halinde görüntülendi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da sürü halinde 'bayağı aynak' kuşları görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine göç yoluyla gelen 'bayağı aynak' kuşları sürü halinde görüntülendi.

İlçenin 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Nehil Sazlığı, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Her sene olduğu gibi yine göç yoluyla gelen onlarca kuş türünden biri olan 'bayağı aynak' da sürü halinde görüntülendi. İlçenin Nehil Sazlığı'nda baharın gelmesiyle sürü halinde yiyecek arayan aynak kuşları sürü halinde gören vatandaşlar hem şaşırdı hem de farklı kuş türlerinin gelmesine sevindiler.

Sürü şeklindeki bayağı aynak kuş türlerine şaşırdığını belirten Turan Düzen, "Nehil Sazlığı onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bugün bizde Yürekli köyünün civarında gezerken ilk kez sürü halinde bayağı aynak kuşlarına rastladık. Aslında hem sevindik hem de şaşırdık. Yüksekova'ya değişik kuş türleri gelmeye başladı. İnşallah bu değişik türler bereketin göstergesi olur. Çünkü geçen sene baya kuraklık yaşandı. İnşallah bu sene bu sıkıntıda biter. Burayı herkesin görmesini tavsiye ediyoruz. Lütfen bu kuşlara kimse zarar vermesin, hepsi bizim için çok önemlidir" dedi.

Bayağı aynak kuşları

Büyüklükleri 55–65, kanat açıklıkları ise 88-105 santimetre olan bayağı aynak kuşları, kahverengimsi gagası, koyu yüz derisi ve kırmızı-kahverengi bacakları bulunuyor. Balıkçıllardan farklı olarak aynaklar boyunları sonuna kadar gerilmiş şekilde uçarken, birçok kıtada da görülebiliyor.

Yüksekova'da sürü halinde 'bayağı aynak' kuşları görüntülendi

Yüksekova'da sürü halinde 'bayağı aynak' kuşları görüntülendi

Yüksekova'da sürü halinde 'bayağı aynak' kuşları görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

Yüksekova, Hakkari, GÖÇ, Güncel, Haberler

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