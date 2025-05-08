Yüksekova'da Su Samuru Görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kolbaşı köyünde yaşayan bir vatandaş tarafından görüntülenen su samuru, bölgedeki biyolojik çeşitliliği simgeliyor. Uzmanlar, bu durumun yaşamsal alanların korunmasının önemine vurgu yaptı.
Yüksekova'da su samuru görüntülendi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde su samuru görüntülendi.
İlçeye bağlı Kolbaşı köyünde ikamet eden Fikret Onan isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla derede su samuru görüntülendi. Kolbaşı köyüne yakın derede su samurunun görülmesi hem köy sakinleri hem de doğaseverler arasında büyük heyecan oluşturdu.
Uzmanlar, bu görüntünün derenin biyolojik çeşitliliğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, su samurlarının yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çektiler.