Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

Yüksekova'da Su Samuru Görüntülendi

Yüksekova'da Su Samuru Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kolbaşı köyünde yaşayan bir vatandaş tarafından görüntülenen su samuru, bölgedeki biyolojik çeşitliliği simgeliyor. Uzmanlar, bu durumun yaşamsal alanların korunmasının önemine vurgu yaptı.

Yüksekova'da su samuru görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde su samuru görüntülendi.

İlçeye bağlı Kolbaşı köyünde ikamet eden Fikret Onan isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla derede su samuru görüntülendi. Kolbaşı köyüne yakın derede su samurunun görülmesi hem köy sakinleri hem de doğaseverler arasında büyük heyecan oluşturdu.

Uzmanlar, bu görüntünün derenin biyolojik çeşitliliğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, su samurlarının yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çektiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.