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Yüksekova'da Soğuk Hava ve Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yüksekova'da Soğuk Hava ve Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor. 132 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı bölgede karla mücadele çalışmaları sürerken, sis nedeniyle sürücüler zorluk yaşıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde son günlerdeki yağışların ardından ulaşıma kapanan 132 yerleşim yeri, karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla açıldı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da etkili olan yoğun sis ise görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, sulak alanlar da buzla kaplandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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