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Yüksekova'da Soğuk Hava Araçları Buz Tuttu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle park halindeki araçların camları buz tuttu. Sürücüler araçlarını ısıtmak için uzun uğraşlar verdi.

Yüksekova'da araçların camları buz tuttu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havanın etkisiyle araçların camları buz tuttu.

Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle park halindeki araçlar buz keserken, sürücüler ise araçlarını ısıtmak için uzun uğraş verdi. İlçenin etrafını saran dağlar kar örtüsüyle beyaza bürünürken, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları tümüyle buz tuttu. Yüksekova'nın soğuk havaya teslim olduğunu ifade eden Cem İnce isimli vatandaş, "Yüksekova'da 2 aydan fazladır havalar soğuktur. Bugün sabah saatlerinde özellikle park halindeki araçların camları tamamen buz tutmuş. İşe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için yarım saattir bekliyorlar" dedi.

Yüksekova'da Soğuk Hava Araçları Buz Tuttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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