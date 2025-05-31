Yüksekova'da Sivil Jandarma Trafik Denetimi

Yüksekova'da Sivil Jandarma Trafik Denetimi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sivil jandarma trafik ekibi, minibüslere yolcu olarak bindi ve trafik kurallarını denetledi. Bir sürücü, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşurken tespit edildi ve ceza uygulandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüslere yolcu gibi binen sivil jandarma trafik ekibi, trafik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi, Derecik ile Şemdinli ilçeleri arasında taşımacılık yapan iki minibüse yolcu olarak bindi.

Seyahat boyunca sürücü ve yolcuların trafik kurallarına uyup uymadığını denetleyen ekip, emniyet kemeri ve hız kurallarına uyduğu gözlenen sürücülerden birinin seyir halinde cep telefonuyla konuştuğunu tespit etti.

Sürücüye 2 bin 167 lira idari para cezası uygulayan jandarma ekibi, yolculara ve sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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