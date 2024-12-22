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Yüksekova'da Sis ve Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yüksekova'da Sis ve Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Yüksekova'da yoğun sis yüzünden görüş mesafesi 10 metreye düşerken, zimmet soğukları ağaçları kırağı ve araç camlarını buz tuttu. Bölgedeki kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova'da sis etkili oluyor

Ağaçlar kırağı, araç camları buz tuttu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zemheri soğukların başlamasıyla, ilçede görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ağaçlar kırağı, araç camları ise buz tuttu. 2 gün önce başlayan kar yağışı ve ardında başlayan karakış (zemheri) soğukları hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. 21 Aralık itibaren başlayan en uzun gece ile sabah saatlerinde bölgede yoğun hakim olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bununla beraber ağaçlar kırağı, araç camları ise buz tuttu. Sürücüler ise yoğun sisten dolayı ilerlemekte zorlandı.

Öte yandan, ilçenin yüksek kesinlerinde ise Hakkari İl Özel İdaresinin ekipleri tarafından çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

"Zemheri soğukları dün geceden beri kendini gösterdi"

21 Aralık karakışın başladığını belirten Serdar Kayacı, "Yüksekova'da yoğun bir sis var. Zemheri dediğimiz soğuklar ilçede kendini gösterdi. Şuan görüş mesafesi 10 metreye kadar düşmüş diyebiliriz. Ağaçlar kırağı, araç camları ise buz tutmuş durumda. Yani karakışımız tamamen başladığını söyleyebiliriz" dedi.

"Yüksekova'da Sibirya soğukları başladı"

Dışarda durmanın artık zor olduğunu diyen Sercan Tire, "Dün geceden beri karakışımız başladı. Şuan ilçe de yoğun sis var. Bazı yerlerde yürümek baya baya zor. Ağaçlar kırağı, araç camları buz tutmuş durumda. Yani yine zor bir süre başladığını belirtebiliriz. Allah herkesin yardımcısı olsun" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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