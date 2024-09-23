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Yüksekova'da Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirdi. Sağanak yağışların etkili olduğu bölgede, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yüksekova'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirdi.

Yüksekova'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle akşam saatlerinde yağışla beraber çakan şimşekler vatandaşları korkuttu. Peş peşe çakan ve geceyi adeta gündüze çeviren şimşeklerin cami ve evlerle birleşmesi ise ortaya güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede 2 gün aradan sonra yağışlar yerini güneşli havaya bıraktı.

Yüksekova'da Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel

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