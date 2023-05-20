Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yüksekova'da şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi

Yüksekova'da şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi

Güncel Haberler

Yüksekova'da şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirdi.

Yüksekova'da şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, akşam saatlerinde çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirdi.

Yüksekova'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle akşam saatlerinde yağışla beraber çakan şimşekler vatandaşları korkuttu. Peş peşe çakan ve geceyi adeta gündüze çeviren şimşeklerin ilçenin simgesi olan ters lale, İhsaniye Camisi ve evlerle birleşmesi ise ortaya güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sağanak yağışın ilçede 2 gün daha etkili olmasını beklediklerini söylediler.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Hakkari Seçim Sonuçları
Hakkari Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hakkari Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title