Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar

İşte Trump'ın ticaret savaşında aldığı kararlar
Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti

Çin'in misillemesine Trump'ın yanıtı sert oldu, vergiyi yine artırdı
Benzine büyük indirim geldi

Benzine büyük indirim geldi
Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi

Yüksekova'da Şiddetli Fırtına Elektrik Tellerinde Kıvılcım Çıkardı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Fırtına, hayatı olumsuz etkileyerek çatı uçmaları, araç hasarları ve su baskınlarına sebep oldu.

Yüksekova'da şiddetli fırtına nedeniyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle, yol üzerinde bulunan elektrik tellerinin birbirine değmesiyle çıkan alev kıvılcımları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, tehlikeleri de beraberinde getirdi. Hakkari ve içlerinde çatı uçmaları, araç hasarları ve su baskınlarının yaşanması sürerken, Yüksekova'da fırtına etkisini aralıklı olarak sürdürüyor. Şiddetli fırtına nedeniyle ilçenin Güngör Mahallesi'ne yakın geçen çevre yolunda bulunan direklerdeki tellerin birbirine değmesiyle oluşan alev kıvılcımları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bununla beraber ilçede yaşanan elektrik sıkıntısına karşı VEDAŞ ekipleri de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiye şefliği ve Yüksekova 117. karayolları şefliğinin ekipleri çalışmalarına farklı bölgelerde aralıksız devam ediyorlar.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.