Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar gölgeli yer bulmak için kaçarken, yollar ve parklar ise boş kaldı. Yüksekova'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yüksekova'da sıcaklık 40 dereceyi geçti, yollar ve parklar boş kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar gölgeli yer bulmak için kaçarken, yollar ve parklar ise boş kaldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da Eyyam-i Bahur sıcakları etkisini iyice göstermeye başladı. Yüksekova ilçesinde her gün 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığın bugün 40 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçede öğlen saatlerinde itibaren sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar adeta serinlemek için yer ararken, yollar ve parklar ise boş kaldı.

Bu sene ilk kez Yüksekova'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığını belirten taksici İlyas Özkesici, "Normalde her gün 30 dereceyi gören Yüksekova, bugün resmen yanıyor. 40 dereceyi geçmiş durumda. İnan bugün işi bırakıp akşam devam etmek istiyorum, çünkü araçta dayanılmıyor. Allah herkesin yardımcı olsun inşallah" dedi.

Başına gölgelik olarak karton bırakıp eve gittiğini söyleyen Hasım Han isimli vatandaş da, "Bugün mevsim normalinin üstünde bir sıcaklıkla karşı karşıya kaldık. Bende çarşıdan eve giderken tesadüfen yolda bir karton buldum ve kendimi bu şekilde muhafaza ederek eve varabildim. Yani bugün resmen yanıyor" ifadelerini kullandı.