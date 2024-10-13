Yüksekova'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Doğanlı köyü mevkisindeki sazlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
Jandarma ekibi, yangınla ilgili inceleme başlattı.