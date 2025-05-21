Yüksekova'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Faaliyetleri

Yüksekova'da şap hastalığına karşı aşılama çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Derecik bölgesinde ortaya çıkan şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Derecik ilçesinde ortaya çıkan ve karantinanın uygulandığı kentte hayvanların sağlığını korumak için köylerde yoğun aşılama çalışmaları sürdürülüyor. Veteriner hekimlerin liderliğinde yürütülen çalışmalarda, merkez mahalleler ve köyler hayvanlara şap aşısı uygulanıyor. Aynı zamanda hayvan sahiplerine hastalıkla mücadele yöntemleri anlatılarak bulaşmayı önlemek için ek tedbirler anlatılıyor.

Şap hastalığının hayvanlarda ciddi kayıplara yol açabileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların aşılama ve karantina kurallarına uymasını istedi.