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Yüksekova'da Sağanak Yağış ve Düşen Sıcaklık

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hava sıcaklıklarının düşmesine neden oldu. Daha önceki kar ve fırtına, birçok evin çatısına zarar vermişti. Meteoroloji, devam eden yağışlar için dikkatli olunmasını uyardı.

Yüksekova'da sağanak yağış etkili oldu: İlçede hava sıcaklığı düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklığı da düştü.

Geçtiğimiz günlerde kar yağışı, fırtına ve yağmurun etkisiyle ilçede çok sayıda evin çatısına maddi zarar verirken, hayatı durma noktasına getirmişti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından ilçede öğle saatlerinde kuvvetli yağış yeniden yüzünü göstermeye başladı.

Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara geçerken, ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hakkari çevrelerinde halihazırda devam eden yağışların çarşamba gününe kadar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Oluşabilecek yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi'nin Yüksekova Şantiye Şefliği ile Karayolları ekipleri, yüksek rakımlardaki kar yağışından dolayı kapalı köy yollarını akşam saatlerine kadar yaptıkları çalışma ile yeniden açtılar.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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