Yüksekova'da Özel Gereksinimli Öğrenciler Fidan Dikti

Yüksekova'da, özel gereksinimli öğrenciler, "Yeşil Yarınlar için Engelleri Aşalım" projesi kapsamında fidan dikti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince yürütülen proje kapsamında Akalın Mahallesi İlköğretim Okulu bahçesinde program düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde yapılan programda, özel gereksinimli öğrenciler, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve polislerle fidanları toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

Polisler, daha sonra öğrencilerle oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.