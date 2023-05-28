Yüksekova'da oy kullanma işlemi devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de 14 vatandaşlar ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimleri için saat 08.00'dan itibaren oy vermeye başladı, 250 sandığın kurulduğu ve 79 bin 950 seçmenin bulunduğu ilçede, oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erecek.

Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.