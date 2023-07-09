Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza akşam saat 20: 00 sıralarında ilçenin Yüksekova-Esendere yolu üzerinde meydana geldi. Yüksekova'dan Esendere beldesine seyir halinde olan otomobil, şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Yolda geçenlerin fark etmesiyle ekiplerden yardım istediler. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 sağlık çalışanları ilk müdahalesini ardında aracında içinde bulunan 2 yaralı Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.