Yüksekova'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19: 00 sıralarında ilçenin İpekyolu üzerinde bulunan Yüksekova Devlet Hastanesinin Kavşağında meydana geldi. M.R.A. yönetimdeki 34 GZK 631 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet hastanesine kaldırdı. Polis. yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.