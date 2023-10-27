Yüksekova'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Yüksekova Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. 06 DF 2753 plakalı kamyonet ile 46 HP 229 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel