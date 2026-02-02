Haberler

YÜKSEKOVA'DA HALK OTOBÜSÜYLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 18 YARALI

Güncelleme:
Yüksekova ilçesinde halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde halk otobüsüyle yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yüksekova ilçesine 3 kilometre mesafedeki Vezirli Mahallesi yakınında meydana geldi. Yüksekova Belediyesi bünyesindeki halk otobüsüyle karşı yönden gelen yolcu minibüsü virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler ve çevredekiler tarafından çıkartıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

