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Yüksekova'da Öğrencilere Tarım Bilgilendirmesi Yapıldı

Yüksekova'da Öğrencilere Tarım Bilgilendirmesi Yapıldı
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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okullarda tarım eğitimi vererek öğrencilere ziraat mühendisliği, gıda güvenliği ve tarımın önemi konularında bilgi sağlıyor.

Yüksekova öğrenciler tarım üzerinde bilgilendirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettikleri okullarda öğrencilere tarım üzerinde bilgilendirme yapıyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okulları ziyaret ederek öğrencileri öğrencilere tarım üzerinde bilgilendiriyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum teknik personelleri, Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Tarım Sınıfını ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, veteriner hekimlik mesleği ile su verimliliği, su kaynaklarının önemi, hayvansal üretim, gıda güvenilirliği, Alo 174 gıda hattı, tarımsal üretim, tarımın önemi, bitki sağlığı ve hayvan sağlığı konularında bilgi verildi. Bilgilendirmeden sonra öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

Toplantıdan sonra açıklamada bulunan İlçe Tarım Müdürü Mehmet Emin Yiğit, "Tarımda vizyonuyla gelecek nesilleri tarıma kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Belli aralıklarla okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bu defa da Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu lisesindeki tarım sınıfı öğrencilerine genel anlamda bir bilgilendirme çalışması yaptık. Okul müdürümüz Enver Yaşar'a bize bu ortamı sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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