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Yüksekova'da Öğrencilere Okul Çantası Dağıtıldı

Yüksekova'da Öğrencilere Okul Çantası Dağıtıldı
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Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Kırsalda Bir Değişim Hikayesi Yazılıyor Projesi' kapsamında 2 bin rakımlı Ortaç köyünde öğrencilere okul çantası dağıttı.

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2 bin rakımlı Ortaç köyüne giderek öğrencilere okul çantası dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Kırsalda Bir Değişim Hikayesi Yazılıyor Projesi" kapsamında okullara çanta dağıtımı devam ediyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, kurum personeliyle ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Ortaç köyüne gitti.

Öğrencilere çantalarını hediye eden Yiğit, şu ana kadar 5 okuldaki öğrencilere çanta dağıttıklarını belirtti.

Köy muhtarı Nejdet Derinsu ise hediyelerden dolayı Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel

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