Yüksekova'da Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Kermes Desteği

Yüksekova'da Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Kermes Desteği
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi arkadaşları için kermes düzenledi. Öğrenciler, yaptıkları resimleri sergileyip, evde hazırlanan yemekleri sattılar. Elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 50. Yıl Ortaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi arkadaşları için kermes yaptı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste, öğrenciler, yaptıkları resimleri sergiledi, evde hazırlanan yemekleri satışa sundu.

Öğretmen ve velilerden ilgi gören kermeste elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.

Okulun din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mahabat Tatlı, basın mensuplarına, iyi bir amaç için bir araya geldiklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzatmak istediklerini belirten Tatlı, "Umarım bu etkinlik sayesinde yardımlaşmanın ve dayanışmanın ne kadar kıymetli ve güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş oluruz. Tüm vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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