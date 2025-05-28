Yüksekova'da Öğrenciler Sebze Yetiştiriyor

Yüksekova'da Öğrenciler Sebze Yetiştiriyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesini tarım alanına çevirerek domates, salatalık, patlıcan gibi sebzeler yetiştiriyor. Proje, öğrencilere tarım bilinci kazandırmayı ve organik ürünler elde etmeyi amaçlıyor.

Yüksekova'da sınıftan tarlaya: Öğrenciler kendi sebzelerini yetiştiriyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, okul bahçesini tarım alanına çevirerek sebze ekimi yaptı.

9 bin metrekarelik geniş bir alana sahip olan okulun bahçesinin 500 metrekarelik bölümü, bu yıl da tarım için ayrıldı. 4 yıldır devam eden bu uygulama kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan ve çeşitli sebzeleri toprakla buluşturdu.

Okul Müdürü Samet İren, "Yeni taşındığımız okulumuzun geniş bahçesini değerlendirmek istedik. Geleneksel hale getirdiğimiz sebze ekimini bu yıl da 40 öğrencimizle birlikte gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda ürünlerimizi toplayarak öğrencilerimize ve öğretmenlerimize dağıtacağız. Bu projeyle hem tarımın önemine dikkat çekmek hem de öğrencilerimize doğayla iç içe bir etkinlik sunmak istiyoruz" dedi.

Ekimin ardından 3 aylık bir sürecin sonunda öğrenciler, kendi elleriyle yetiştirdikleri sebzeleri hasat edecek. Bu sayede öğrenciler hem toprağın değerini öğreniyor hem de okulda üretilen organik ürünlerden faydalanıyor.

Okul yönetimi, bu projeyle öğrencilere tarım bilinci kazandırmayı ve doğayla iç içe bir eğitim ortamı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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