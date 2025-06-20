Yüksekova'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 28 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler, yeni bir dönemi tamamlayarak karnelerini öğretmenlerinden aldı. Veliler de çocuklarının başarılarını kutladı.

Yüksekova'da karne heyecanı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitim-öğretim gören 28 bin öğrenci karnelerini aldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de öğrenciler karnelerini alarak yeni bir dönemi bitirdi. İlçenin Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulunda karne dağıtım heyecanı yaşadı. Sabah saatlerinde okul önünde toplanan öğrenciler daha sonra sınıflarına geçerek öğretmenleri tarafından kendilerine karneleri verildi. Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar ile öğrenciler geri dönüşüm çerçevesinde kitaplarını okula teslim etti.

Bir senenin daha sonuna geldiklerini belirten Sinan Tayak isimli veli, "Öğrenciler bir yıl boyunca büyük bir emek verdiler. İyisiyle, kötüsüyle karnelerini aldılar. Bizde bugün onların o karne heyecanına ortak olduk. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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