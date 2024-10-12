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Yüksekova'da Öğrenci Darbedildi

Yüksekova'da Öğrenci Darbedildi
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Hakkari Yüksekova'da 8'inci sınıf öğrencisi S.K., kız sınıf arkadaşının babası tarafından darbedildi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi S.K. (13), sınıf arkadaşının babası tarafından darbedildi. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün İpekyolu Caddesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. 15 Temmuz Ortaokulu öğrencisi S.K., okuldan çıkıp evine giderken, caddede kız sınıf arkadaşının babasıyla karşılaştı. Tarafların kısa süre konuşmasının ardından, S.K.'ye, arkadaşının babası tokat attı. Öğrenci, araya giren çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaşananlar, yakındaki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

S.K.'nin, sınıf arkadaşı ile şakalaşması ve arkadaşının da ağlayarak durumu babasına söylemesi nedeniyle darp olayının gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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