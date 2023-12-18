Yüksekova'da Model Uçak Kursu Açıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Gençlik Spor Müdürüğü tarafından hayata geçirilen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) da desteklediği proje kapsamında, 'Model uçak kursu' açıldı. Türk Hava Kurumu (THK) eğitmenleri tarafından verilen kursa, şu ana kadar 150 öğrenci kayıt yaparak faydalanırken, 3 ay sürecek proje sonunda yaklaşık 300 öğrenciye bu eğitimlerin verileceği belirtildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Gençlik Spor Müdürüğü tarafından hayata geçirilen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) da desteklediği proje kapsamında, 'Model uçak kursu' açıldı. Türk Hava Kurumu (THK) eğitmenleri tarafından verilen kursa, şu ana kadar 150 öğrenci kayıt yaparak faydalanırken, 3 ay sürecek proje sonunda yaklaşık 300 öğrenciye bu eğitimlerin verileceği belirtildi. Türk Hava Kurumu'nun Model Uçak Eğitmeni Hasan Tur, yaz döneminde yamaç paraşütü, şimdi ise model uçak kursu verdiklerini söyledi.

Yüksekova'da, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nce hayata geçirilen ve DAKA'nın desteklediği 'Model Uçak kursu' açıldı.Türk Hava Kurumu(THK) eğitmenlerinin verdiği kursta, çocuklara havacılığı sevdirmek, el becerileri ve zihinsel gelişimlerini desteklenmesi amaçlanıyor. 10 yaş ve üzeri çocuklara verilen kursa, çeşitli okullardan yaklaşık 150 öğrenci kayıt yaptırdı. 3 ay sürecek olan kurs sonunda 300 öğrencinin bu eğitimlerden faydanalacağı belirtildi. Kursiyer öğrenciler,THK'dan temin edilen 'Model uçak' parçalarını,kurs eğitmeni Hasan Tur gözetiminde birleştirerek, model uçak yapmayı öğreniyorlar.

THK Eğitmeni Tur, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce açılan ve DAKA'nın da destekliği proje kapsamında 150 öğrenci kayıt yaptığını, 3 ay ürecek olan kursta yaklaşık 300 öğrencinin bu eğitimlerden faydalanacağını belirterek,"Gelen öğrencilerimize havacılık eğitimlerini vermeye başladık.Yaz dönemindede yamaç paraşütü eğitimlerini verdik. Şimdi de gelen öğrencilere model uçak kursu eğitimleri ile sosyal bir faaliyet alanını açıyoruz. Bir uçağın nasıl uçtuğunu, kanatlı profilin nasıl olduğunu, bir planör modelin nasıl olduğunu öğretiyoruz. Öğrenciler, kendi yaptıkları el becelerileriyle model uçakları uçuracaklar. Gelecekte de bu kursa devam etmek isteyen öğrencilerimiz de var. Amacımız, daha çok gençlerimize havacılığı sevdirmek. Gençlerin potansiyelleri çok yüksek. Açılan kursla öncülük yapıp, heyecanlarına ortak olmaya çalışıyoruz."dedi.

'DAKA DESTEKLİYOR'

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin ise, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(DAKA) tarafından desteklenen proje kapsamında yamaç paraşütü eğitimiyle birlikte şuan model uçak kursunun verildiğini ifade ederek," Bu projede havacılık kursumuzu da açtık. Bu kursumuzda yüzlerce gencimiz model uçak eğitimlerini veriyoruz. Bu eğitimlerle birlikte gençlerimiz, uçağın kanadını, motorunu, gövdesini kendi el becerileriyle yaptığı model uçağı uçurmuş olacaklar. Model uçak kursuna talep çok fazla. Şuana kadar 150 gence kurs verdik, proje sonunda 300 gencimize eğitim vermiş olacağız. Buradaki amacımız, havacılığı Yüksekova'da oturtmak ve geleceğin Selçuk Bayraktarlarını Yüksekova'da yetiştirmektir."diye konuştu.

Model Uçak kursuna gelen Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencilerden Ebrar Erenci de, bu kurs sayesinde uçakları tanıma fırsatı bulduklarını ve bu uçakların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler edinip, model uçak yapmaya başladıklarını söyledi. (DHA)