Yüksekova'da minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylaya giden berivanları taşıyan minibüsün takla atması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin Doski Vadisi'nde yer alan Mergezer Yaylası yolunda meydana geldi. Yaylaya giden berivanları taşıyan minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı duyan yaralıların yakınları Yüksekova Devlet Hastanesine akın ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.