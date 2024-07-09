Yüksekova'da Minibüs ile Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 13 Yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yüksekova-Van kara yolunun 26'ncı kilometresindeki Dilektaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Yüksekova'ya giden Muhittin Günaydın yönetimindeki 30 D 1002 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Hacı Koç yönetimindeki 33 AYM 22 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 2'si ağır 13 kişi, yaralandı. Minibüs ve hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, ihbarla bölgeye gelen UKME, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 araçta hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.