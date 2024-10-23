Yüksekova'da Mevsimin İlk Karı Yağdı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Kayalar köyü ve çevresine gece saatlerinde yağan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürerek bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Yüksekova'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde bazı köylerde de etkisini gösterdi. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulanan Kayalar köyü ve çevresinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan köyde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.