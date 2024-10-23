Yüksekova'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

Yüksekova'ya mevsimin ilk karı yağdı (2)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde bazı köylerde de etkisini gösterdi. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulanan Kayalar köyü ve çevresinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan köyde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.