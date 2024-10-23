Yüksekova'da Mevsimin İlk Kar Yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştı.

Yüksekova ilçesinde dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe yağan ilk kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezine 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı ile ilçede sis de etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.