Yüksekova'da madde bağımlılarına yönelik operasyon düzenlendi
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Güngör Mahallesi'nde metruk yapıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel