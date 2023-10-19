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Yüksekova'da madde bağımlılarına yönelik operasyon düzenlendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Güngör Mahallesi'nde metruk yapıların bulunduğu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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