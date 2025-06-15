Yüksekova'da LGS Sınavı Heyecanı

Yüksekova'da LGS heyecanı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde LGS sınavının birinci oturumunu tamamlayan öğrenciler, dışarıya mola için çıktıklarında velileri tarafından okulun duvarındaki korkuluklar arasında yemeklerle karşılandı.

Bu sıradışı manzara, velilerin 200 metre boyunca oluşturdukları kuyrukla daha da ilginç bir hale geldi.

Yüksekova'da 7 okulda gerçekleştirilen LGS sınavına giren yaklaşık 2 bin öğrenci, iyi bir lise kazanma umuduyla ter dökerken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği LGS sınavı çerçevesinde heyecan doruktaydı.

İlçede bulunan Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda sınavlarına giren öğrencilerin aileleri, heyecanlarını paylaşmak amacıyla okul bahçesinde uzun bir kuyruk oluşturarak öğrencilerinin yanında olduklarını gösterdi.

Velilerden Seracettin Fırat, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz için sabırsızlanıyoruz. İnşallah hepsi hedefledikleri yere ulaşırlar" dedi.

Sınavın birinci oturumu sabah saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sona ererken, ikinci oturum da öğleden sonra saat 11.30'da başlayıp 12.50'de sona erdi. Yüksekova ilçesindeki LGS heyecanı, öğrenciler ve veliler arasında unutulmaz anılar bıraktı.