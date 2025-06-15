Yüksekova'da LGS Heyecanı Başladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 2 bin öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınava girdi. Sınav iki oturumdan oluşuyor ve aileler çocuklarının heyecanına ortak olmak için okul önlerinde bekliyor.

Yüksekova'da LGS heyecanı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 2 bin öğrenci için LGS heyecanı başladı.

Tüm Türkiye de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de LGS heyecanı başladı. Milli eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde merkezi sınav başladı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Öte yandan aileler ise çocuklarının heyecanına ortak olmak için okul önlerinde bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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