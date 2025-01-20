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Yüksekova'da Lapa Lapa Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Ekipler olumsuz durumlara karşı hazır bekletiliyor.

Yüksekova'da kar yağışı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı.

Yüksekova'da sabah saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Yoğun kar yağışından dolayı İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Bölgede yaşanacak olumsuz bir duruma karşı da ekipler hazır bekletiliyor.

Yüksekova'da Lapa Lapa Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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