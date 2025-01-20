Yüksekova'da Lapa Lapa Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yüksekova'da kar yağışı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı.

Yüksekova'da sabah saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Yoğun kar yağışından dolayı İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Bölgede yaşanacak olumsuz bir duruma karşı da ekipler hazır bekletiliyor.