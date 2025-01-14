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Yüksekova'da Kurt Şehir Merkezine İndi, Aracın Önünde Koştu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş, Vezirli Mahallesi'ne inen kurdu araçla kovaladı. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, kış mevsiminde yaban hayatının yiyecek bulmak için şehir merkezine indiğini belirtti.

Şehre inen kurdu araçla kovaladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli Mahallesi'ne inen kurdu aracıyla kovalayan bir kişi, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Kış mevsimin başlamasıyla dağların karla kaplanması yaban hayatına olumsuz yönde etkilerken, kurt, tilki ve ayı gibi hayvanlar da ara sıra ilçe merkezinde görülüyor. Dün gece saatlerinde araçlarıyla Dağlıca yolunda ilerleyen vatandaşlar, Vezirli köyü yakınlarında gördükleri kurdu görüntüledi. Görüntülerde, kurdun hızla aracın önünde koşturdu ve uzun süre yoldan ayrılmadığı görülürken, o anları saniye saniye kayıt altına aldı.

Yolculuk esnasında bu görüntüleri kaydeden vatandaşlar, doğa şartlarının sert olduğu Yüksekova'da yiyecek bulmak için şehir merkezine ya da köylere inen yaban hayvanlarının olduğunu ve bu tür olaylarla zaman zaman karşılaştıklarını ifade ettiler.

Yüksekova'da Kurt Şehir Merkezine İndi, Aracın Önünde Koştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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