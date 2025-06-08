Yüksekova'da Kurban Atıkları Tepkiyle Karşılandı

Yüksekova'da Kurban Atıkları Tepkiyle Karşılandı
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Yüksekova ilçesinde Bayramda kesilen hayvanların atıkları yol kenarına gelişi güzel bırakılınca köylülerden sert tepki geldi. Atıkların kötü kokuya ve sağlık riskine neden olduğu belirtildi.

Yüksekova'da sakatatların yol kenarına atılmasına tepki

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kalemli ve Adaklı köyleri arasındaki yolun kenarına bırakılan kurban atıkları tepkiye neden oldu.

Bayramda kesilen hayvanların kalıntılarının gelişigüzel şekilde çevreye atıldığını gören vatandaşlar, duruma sert tepki gösterdi. Çevreye bırakılan atıkların kötü kokuya ve sağlık riskine neden olduğunu belirten köy sakinleri, bu tür duyarsızlıkların artık son bulması gerektiğini dile getirdi.

Kurban Bayramı'nın ardından ortaya çıkan çirkin manzara, özellikle yoldan geçen vatandaşların tepkisini çekti. Atıkların açık alanda bırakılmasının insan ve çevre sağlığına zarar verdiğini belirten köy sakinleri, "Bir de hiçbir şey olmamış gibi bırakıp gitmişler. Bu nasıl bir sorumsuzluk?" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına yetkililerin denetimleri sıklaştırmasını ve bu tarz davranışlara caydırıcı cezalar uygulanmasını istedi. Özellikle bayram dönemlerinde çevre bilincinin artırılması gerektiğine dikkat çeken köylüler, "Her yıl aynı tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu işin bir standardı olmalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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