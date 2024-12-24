Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 3 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrikadaki patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
Suriye'de TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacak
TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik ordu kuruluyor

Yüksekova'da Kuraklık Alarmı: Baraj Su Seviyesi 20 Metre Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağışsız geçen sonbahar döneminde Dilimli Barajı'ndaki su seviyesi 20 ile 25 metre arasında azaldı. Ziraat Odası Başkanı, bu durumun tarımsal verim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtirken, küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekti.

Yüksekova'da kuraklık alarm veriyor: baraj suyu 20 metreye kadar düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağışsız geçen sonbahar aylarıyla birlikte yüksekliği 93, genişliği 374 metre olan Dilimli Barajı'nda su seviyesi, 20 ile 25 metre arasında düştü.

Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde 2,5 kilometre alan üzerine kurulan ve 2019 da Yüksekova'nın su ihtiyacını karşılayan Dilimli Barajı'nın doluluk oranı azaldı. İlçede sonbahar ve kış aylarının kurak geçmesi barajdaki su seviyesini 20 ile 25 metre arasında azalmasına neden oldu. Barajdaki su seviyesinin azalması bölgeyi kuraklıkla karışı karşıya getirdiğini belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçede her sene mevsim değişikliğinin etkisi altına girdiğini kaydetti. Geçiren, "Barajın debisi bu sene çok düştü. Yağışların az olması baraj suyunun azalmasına neden oldu. Buda ileriki dönemlerde kuraklığa neden olacağının göstergesidir. Aralık ayını bitirmek üzereyiz. İlçede hala kar yağışının olmaması endişe verici. Tabi bunu küresel ısınmanın bir nedeni olarak değerlendiriyoruz. Yüksekova iklimsel olarak büyük bir değişim geçiriyor. Bunu neden sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirdiğimizde insanlar doğayı her geçen gün daha çok tahrip ediyor ve kirletiyor. Bu tahribat küresel ısınmaya neden oluyor" dedi.

Geçen sene aralık ayında ilçede yarım metre kar yağdığını hatırlatan Geçirgen, "Bu aylarda ilçede yarım metre kar yerde birikirdi. İlkbahar aylarında da bunun veriminde alıyorduk. Bu sene yağışların olmaması ileriki zamanlarda tarımsal faaliyetlerinde aksamalara ve verimin düşmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa çağrıda bulunan Geçirgen, "Doğa ve atmosfer kirlenmesi yağışın düşmemesi anlamına geliyor. Buda iklim değişikliğine neden oluyor. Doğamıza sahip çıkalım, kirletmeyelim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
img

Uyarılar peş peşe geldi! Çok şiddetli olacak
img

Göldeki dalga bile buz tuttu
img

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
İsrail'i kalbinden vuran gruptan tarihi tehdit: Asla durmayacağız
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı
Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Elindeki suyu en olmayacak yere döktü
Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Çok sayıda ilan kaldırıldı
Ev sahiplerinin beklediği tarih! Çok sayıda ilan kaldırıldı
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün tatil mi? MASTERCHEF 2. CEKET | MasterChef 2. ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketi kim giydi? 24 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 24 Aralık Salı Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 24 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bingöl okullar tatil mi? 24 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Adana elektrik kesintisi! 24 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.