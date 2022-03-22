Yüksekova'da kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis memuru tutuklandı - Haberler

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Yüksekova'da kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis memuru tutuklandı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Yüksekova'da kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis memuru tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K. tutuklandı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün ilçe çıkışındaki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapan polis ekipleri, paketler halinde gizlenmiş 52 kilo 500 gram patlayıcı buldu.

Gözaltına alınan sürücü A.K'nin İstanbul'un bir ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Polis Memuru, Yüksekova, İstanbul, Hakkari, Güncel, Haberler

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