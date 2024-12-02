Yüksekova'da kışın vazgeçilmezi: Bal kabak

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kışa girilmesiyle bal kabaklar da tezgahlardaki yerini aldı.

Yaz aylarında büyük zahmetlerle ekimi ve bakımı yapılan bal kabaklar, vatandaşlar tarafından kış aylarında en çok tercih edilen yiyeceklerden biri olarak yerini koruyor. Bölgede yetiştirilen Bal kabaklar, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde satışa sunuldu. Bal kabakların kilosunu 10 TL'den satışa çıkardığını belirten Şevket Yılmaz isimli vatandaş, "Malum bölgede kış mevsiminin vazgeçilmezi olan bal kabaklar için çarşıya çıktık. Bir tane seçtim ve toplam 15 kilo geldi. Özellikle kışın bu yiyeceğin ilaç olduğunu söylüyorlar. Yemeklerde ve genellikle tatlı olarak kullanıyoruz" dedi.