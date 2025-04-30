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Yüksekova'da Kış Uykusundan Uyanan Ayı Ailesi Görüntülendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış uykusundan uyanan bir anne ayı ve iki yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi.

Yüksekova'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış uykusundan uyanan anne ayı ile iki yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.

İlçeye bağlı Dağlıca köyünün kırsalında kış uykusundan uyanan ayi ailesi, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Kış uykusundan yeni uyanmış anne ayı ve iki yavrusu, dağ yamacında yiyecek aradıktan bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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