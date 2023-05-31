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Yüksekova'da Kentsel Dönüşüm Çalışması Başlatıldı

Yüksekova'da Kentsel Dönüşüm Çalışması Başlatıldı

Güncel Haberler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kentsel dönüşüm projesi bünyesinde bir bina yıktırılırken, yayılan toz bulutu ise caddeyi kapladı.

Yüksekova'da kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı

Yıktırılan binadan yayılan toz bulutu caddeyi kapladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kentsel dönüşüm projesi bünyesinde bir bina yıktırılırken, yayılan toz bulutu ise caddeyi kapladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de kentsel dönüşüm çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan eski yapılara yönelik başlatılan kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımlar bir bir gerçekleştiriliyor. Cadde üzerindeki Akyol İş Merkezi de sabah saatlerinde kimsenin olmadığı vakitlerde ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi. İş makinelerinin desteğiyle yürütülen yıkımda yayılan toz bulutu ise caddeyi kapladı.

Bazı vatandaşlar, yıktırılan binanın görüntüsüyle depremi andırdığını söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

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