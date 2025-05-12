Yüksekova'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü yakınında girdiği derede akıntıya kapılan 18 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi'nin katılımıyla arama yapılıyor.

Ekipler, Dağlıca köyü yakınlarında suda ve derenin çevresinde arama çalışması gerçekleştirdi.

Kom'un ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede bekleyişini sürdürüyor.