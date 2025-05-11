Yüksekova'da Kaybolan Genç için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde piknik için gittiği bölgede girdiği Avaşin Deresi'nde kaybolan İbrahim Kom'u (17) arama çalışmaları Van'dan gelen dalgıç ekiplerinin de katılımıyla 2'nci günde de sürüyor.

Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, dün piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. Gruptan 2 kişi, yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı, İbrahim Kom ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Bölge halkının da destek verdiği çalışmalardan dün sonuç alınamadı.

Bugün de devam eden arama çalışmalarına Van İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri de katıldı. Ekipler, dereye dalışlar yapıp, demir çubuklarla kontroller yaparak İbrahim Kom'u arıyor.